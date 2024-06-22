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Политика ,  
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Патрушев рассказал о «ментальной войне» США против России

Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Американские научные центры и институты занимаются проведением «русофобских исследований», чтобы организовать «ментальную» войну с Россией, заявил помощник президента России и постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев в статье для журнала «Национальная оборона».

«Известные в США институты, научные центры и университеты заточены на проведение русофобских исследований в целях организации ментальной войны с Россией», — отметил он.

Патрушев считает, что институты «превозносят понятия индивидуализма», чтобы привести «к искоренению в наших людях чувства ответственности перед обществом, любви к Отечеству, долга перед памятью предков и будущим своих детей».

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

В эту кампанию включились деятели Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, где «фальсификация истории в ущерб России обрела статус государственной политики», подчеркнул помощник главы государства.

По словам Патрушева, в России сложилась группа авторов, чьи «исследования и публикации носят откровенно враждебный характер».

Он также напомнил о высказываниях президента России Владимира Путина о попытках фальсификации истории страны, которые президент назвал «все более жесткими, злыми и агрессивными».

Патрушев добавил, что «подрывная работа осуществлялась веками», а уничижительное отношение ко всему, что связано с Россией и русским народом, отмечается в письменном наследии XVIII—XX веков.

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Николай Патрушев Владимир Путин США Россия
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

помощник президента России
11 июля 1951 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

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