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Общество ,  
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Полиция Киева начала расследование после избиения экс-военнослужащего ВСУ

МВД Украины начало расследование после избиения в Киеве экс-военнослужащего ВСУ
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Украинское МВД инициировало досудебное расследование по статье об умышленном нанесении повреждений после избиения мужчины в Дарницком районе Киева, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

В ведомстве сообщили, что накануне около полуночи в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что на улице в Дарницком районе его избил неизвестный.

Как сообщает «Страна» со ссылкой на пост сестры пострадавшего в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России), им оказался бывший военнослужащий 32-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Девушка пересказала слова своего брата: мужчина сообщил, что, когда он возвращался домой после прогулки с собакой, к нему подошли три человека. Со слов пострадавшего, самый молодой член компании начал конфликт из-за прически мужчины, после чего избил его. На кадрах, которые показала «Страна», видно, что у бывшего военного разбит нос, все лицо в ссадинах и опухло, на лбу проступил большой синяк.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В МВД, в свою очередь, полагают, что между пострадавшим и нападавшим — 17-летним парнем — произошел конфликт, который перерос в драку. Рядом с последним находились двое совершеннолетних друзей, которые наблюдали за стычкой. Всех участников инцидента отвезли в отдел полиции для разбирательства.

Ведомство начало досудебное расследование по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение. Виновным может грозить арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы максимум на два года. Потерпевшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести травм.

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Теги
Украина уголовное дело избиение Киев ВСУ

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