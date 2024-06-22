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Общество ,  
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Появились кадры с места крушения вертолета в Амурской области. Видео

Появились кадры с места крушения вертолета в Амурской области. Видео
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Следственный комитет опубликовал кадры с места крушения вертолета Robinson R-66 в Амурской области.

Из-за сложного рельефа местности до точки аварийного сигнала с вертолета следователям удалось добраться только сегодня.

При крушении вертолета в Амурской области погибли четыре человека
Общество
Вертолет&nbsp;Robinson R-66

Вертолет вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината утром 20 июня 2024 года и пропал с радаров. На следующий день Следственный комитет сообщил о крушении воздушного судна в тайге.

В результате крушения вертолета погибли пилот и три пассажира.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы.

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Теги
Амурская область Вертолет место крушения

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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