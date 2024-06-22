Появились кадры с места крушения вертолета в Амурской области. Видео
Следственный комитет опубликовал кадры с места крушения вертолета Robinson R-66 в Амурской области.
Из-за сложного рельефа местности до точки аварийного сигнала с вертолета следователям удалось добраться только сегодня.
Вертолет вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината утром 20 июня 2024 года и пропал с радаров. На следующий день Следственный комитет сообщил о крушении воздушного судна в тайге.
В результате крушения вертолета погибли пилот и три пассажира.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы.
Упал — поднялся.
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