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Общество ,  
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При крушении вертолета в Амурской области погибли четыре человека

Вертолет&nbsp;Robinson R-66
Вертолет Robinson R-66 (Фото: Владислав Синельников / Fotodom / Shutterstock)

Пилот и три пассажира погибли в результате крушения вертолета Robinson R-66 в Амурской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

«Вертолет вылетел вчера из Зеи в Тындинский округ, связь с ним прервалась. Сегодня спасатели обнаружили вертолет, все четыре человека погибли», — сообщили в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что 20 июня на поиски вылетели вертолеты Robinson и Ми-8, а 21 июня привлекли спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ. Всего работали три поисковых группы.

По данным пресс-службы ГЗ и ПБ, спасатели обнаружили обломки разбившегося вертолета около 13:30 по местному времени.

В Амурской области разбился вертолет
Общество
Вертолет Robinson R-66

Ранее Следственный комитет сообщил о крушении вертолета в тайге в Амурской области, который вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината утром 20 июня 2024 года и пропал с радаров.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по статье — 12 лет лишения свободы.

Причины и обстоятельства катастрофы устанавливают.

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Теги
Амурская область Вертолет погибшие пассажиры

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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