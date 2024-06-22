Сына Вячеслава Зайцева похоронили на кладбище в Щелково рядом с отцом

Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Сына модельера Вячеслава Зайцева Егора похоронили рядом с отцом на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково, передает «РИА Новости».

Зайцев-младший умер 19 июня в возрасте 64 лет. РЕН ТВ и телеграм-канал Mash писали, что смерть наступила из-за осложнений на фоне онкологического заболевания. По сведениям РЕН ТВ, сначала у Зайцева обнаружили опухоль в толстом кишечнике, а затем — в обоих легких и печени. Mash писал, что с начала июня он находился в реанимации, а с 16-го числа был подключен к аппарату ИВЛ.

Егор Зайцев родился 8 февраля 1960 года. Его мать — жена Зайцева-старшего Марина, на которой тот женился в 1959 году. Супруги впоследствии развелись.

Как и отец, Зайцев-младший был модельером. Он окончил Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина и с 1983 года работал в Доме моды своего отца. В 2019-м Егор Зайцев стал его генеральным директором. Также преподавал в Университете им. А.Н. Косыгина.

Кроме того, Зайцев-младший был главой модельного агентства Zaitsev’s model management. У него была собственная линия одежды YeZ. Модельер создавал коллекции pret-a-porter и haute couture. Первые предназначены для массового потребителя, а вторые — для узкого круга потребителей, способных позволить себе одежду высокой моды.

Согласно данным из баз Роспатента, в апреле 2024 года к Зайцеву-младшему перешло право на товарный знак «Слава Зайцев» в категории 03 МКТУ (духи, косметические средства и др.). В то же время по основным классам — одежда и ее пошив, текстиль — права остались у умершего Вячеслава Зайцева.

Зайцев-старший умер в конце апреля 2023 года. Сын пережил его чуть более чем на год.