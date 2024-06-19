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Общество ,  
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Умер сын Вячеслава Зайцева Егор

Егор Зайцев
Егор Зайцев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер в возрасте 64 лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Российскую академию художеств.

Зайцев-младший тоже был модельером. Его отец умер чуть более года назад, 30 апреля 2023-го, в 85 лет.

РЕН ТВ и телеграм-канал Mash пишут, что он умер из-за осложнений на фоне онкологического заболевания. По данным канала, сначала у него нашли опухоль в толстом кишечнике, а затем — в обоих легких и печени. Mash пишет, что с начала июня он находился в реанимации, с 16-го — на ИВЛ.

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Зайцев родился 8 февраля 1960 года, его мать — супруга Зайцева-старшего Марина (поженились в 1959 году). Впоследствии они развелись.

Егор Зайцев окончил Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина, с 1983 года работал в Доме моды своего отца. В 2019-м он стал его генеральным директором.

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Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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