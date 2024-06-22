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Бизнес ,  
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Путин повторно отсрочил обязательную аттестацию экскурсоводов и гидов

Срок обязательной аттестации экскурсоводов перенесли на 1 марта 2025 года
Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит срок обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков с 1 июля 2024 года на 1 марта 2025 года. Документ размещен на портале правовых актов.

Закон, согласно которому экскурсоводы и гиды должны пройти обязательную аттестацию, был принят в России в 2021 году. Тогда для этого был установлен срок до 1 июля 2023 года. Затем его перенесли на год — до 1 июля 2024 года. Срок действия ранее выданных экскурсоводам аттестатов тогда же продлили до 1 января 2025 года.

Согласно новому документу обязательная аттестация откладывается еще на восемь месяцев. Госдума согласовала его 18 июня, на следующий день законопроект одобрил Совет Федерации.

Согласно закону экскурсоводы, гиды, а также гиды-переводчики будут обязаны раз в пять лет подтверждать соответствие своей квалификации требованиям закона о туристской деятельности и специальным требованиям к экскурсоводам, гидам-переводчикам.

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Фото:СК РФ

Сведения об экскурсоводах будут вносить в единый федеральный реестр экскурсоводов. Им намерены выдавать нагрудные идентификационные карточки с фамилией, именем, отчеством на русском и английском языках, а также фотографией и QR-кодом, переадресующим в федеральный реестр.

Специалисты, занимающиеся экскурсионной деятельностью, чьи данные не внесут в реестр, могут легально работать до 1 марта 2025 года.

Также закон уточняет понятия «экскурсовод (гид)» и «гид-переводчик» и полномочия федеральных и региональных органов власти в сфере туризма.

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Теги
Владимир Путин законы экскурсовод гид аттестация

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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