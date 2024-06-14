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Общество ,  
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СК возбудил уголовное дело за экскурсию на крышу в Петербурге

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении жителей Адмиралтейского района, которые организовали экскурсии по крышам города, сообщило петербургское управление Следственного комитета.

По версии следствия, прогулки по крыше дома 34 по Гороховой улице для осмотра окрестностей города организованы незаконно, без получения необходимых разрешений, а крыша дома не оборудована для таких целей. «Оказание подобных услуг является опасным для жизни и здоровья туристов», — отметили в управлении.

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Общество
Фото:Антон Ваганов / ТАСС

Теперь организаторов привлекают за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности — п. «а» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса. Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок до шести лет.

В марте Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал организатора неофициальных экскурсий на городские крыши Константина Бойко виновным в незаконном предпринимательстве. Мужчина получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года со штрафом в 200 тыс. руб.

Весной 2023 года полиция проводила проверки по объявлениям о прогулках по крышам в центре Петербурга. По их итогам к административной ответственности было привлечено около 20 руферов-экскурсоводов.

В настоящее время организаторы прогулок установлены и задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Теги
Санкт-Петербург крыши экскурсия уголовное дело

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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