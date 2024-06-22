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Общество ,  
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При крушении лодки у берегов Италии погибли 34 мигранта

В Ионическом море у южного побережья Италии при кораблекрушении погибли 34 мигранта, из которых восемь — дети, сообщила местная газета Corriere della Calabria.

По данным итальянской газеты LaC News24, крушение произошло в понедельник, 17 июня. Сегодня поисковые группы нашли тела еще 14 погибших, число выживших человек составляет 11, а пропали без вести минимум 30 человек, отметило издание.

На поиски погибших направили несколько самолетов и кораблей.

Более 60 мигрантов утонули при крушении лодки у берегов Ливии
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В декабре 2023 года более 60 мигрантов, среди которых дети и женщины, утонули в результате крушения лодки у берегов Ливии.

Лодка отправлялась из города Зувара в Ливии. Всего на судне тогда находились 86 человек. Лодка потерпела крушение из-за высоких волн.

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Теги
Италия мигранты кораблекрушение

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Обслуживание счета

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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