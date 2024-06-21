Дроны атаковали город Шебекино и село вблизи него
Два населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам дронов ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, дроны ударили по окраине города Шебекино и по селу Муром. В результате обстрела Шебекино пострадал один мирный житель, были повреждены пять частных домов.
В селе Муром дрон-камикадзе атаковал коммерческий объект торговли — повреждены кровля и фасад, также выбито остекление.
«Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.
Ночью 21 июня 2024 года, по сообщению главы администрации Шебекинского городского округа Владимира Жданова, были обстреляны также села Ржевка, Середа, хутора Марьино и Панков. По словам Жданова, в результате атаки дрона-камикадзе в селе Муром пострадала мирная жительница, она госпитализирована с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.
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