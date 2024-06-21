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Военная операция на Украине ,  
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Дроны атаковали город Шебекино и село вблизи него

Гладков: украинские дроны атаковали город Шебекино и село вблизи него
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Два населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам дронов ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, дроны ударили по окраине города Шебекино и по селу Муром. В результате обстрела Шебекино пострадал один мирный житель, были повреждены пять частных домов.

В селе Муром дрон-камикадзе атаковал коммерческий объект торговли — повреждены кровля и фасад, также выбито остекление.

«Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ночью 21 июня 2024 года, по сообщению главы администрации Шебекинского городского округа Владимира Жданова, были обстреляны также села Ржевка, Середа, хутора Марьино и Панков. По словам Жданова, в результате атаки дрона-камикадзе в селе Муром пострадала мирная жительница, она госпитализирована с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

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Персоны
дроны Белгородская область Вячеслав Гладков Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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