В Курской области объяснили несработавшие оповещения во время атаки ракет

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Система оповещения не сработала во время ракетной атаки на Курскую область из-за технического сбоя, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, 22 июня российские средства ПВО сбили две украинские ракеты в Суджанском и Беловском районах области, однако оповещения об этом не сработали вовремя.

«К сожалению, из-за DDos-атаки на серверы произошел технический сбой, и система оповещения не сработала вовремя. Последствия атаки уже устранены», — написал Смирнов в телеграм-канале.

За прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника над Брянской и Смоленской областями и один над Азовским морем. Причем в Смоленской области украинские дроны попытались атаковать военный объект.