 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

В результате обстрела в Белгородской области погиб мужчина

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В результате артиллерийского обстрела в Белгородской области погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар. Село Салтыково Белгородского района подверглось артиллерийскому обстрелу. Случилось самое страшное — погиб мирный житель», — написал он в телеграм-канале.

Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия, он скончался на месте до приезда медиков.

В Белгороде прогремели взрывы
Политика
Белгород

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, утром 22 июня в области в результате атаки дронами ВСУ пострадал мужчина. Губернатор тогда уточнил, что обстрел произошел в Грайворонском городском округе и Борисовском районе.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область артобстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
Политика
В Белгороде прогремели взрывы
Политика
В Белгородской области в результате обстрела пострадал мужчина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
В центре Астаны загорелся небоскреб «Rixos Хан-Шатыр» Общество, 14:13
Власти Киева опровергли взрыв на ТЭЦ Политика, 14:12
В Курской области объяснили несработавшие оповещения во время атаки ракет Политика, 14:06
Суперкомпьютер понизил шансы Грузии на плей-офф Евро в два раза Спорт, 13:52
В Москве простились с погибшим в ДНР фотокорреспондентом Цицаги Общество, 13:49
«Финам» запланировал дать доступ к рынку Бразилии до конца 2024 года Инвестиции, 13:44
Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам энергетики Украины Политика, 13:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Украина после «напряженной ночи» рекордно увеличит импорт электроэнергии Политика, 13:36
Три человека погибли в результате обстрела Донецка Политика, 13:32
В Париже арестовали мужчину за подготовку атак на евреев на Олимпиаде Политика, 13:24
В результате обстрела в Белгородской области погиб мужчина Политика, 13:22
NYT оценила проблемы у Байдена из-за распространения «мемных» видео с ним Политика, 13:12
Бастрыкин назвал двойными стандартами отказ Берлина от выплат блокадникам Политика, 13:05
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата Общество, 13:00