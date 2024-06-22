В результате обстрела в Белгородской области погиб мужчина

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В результате артиллерийского обстрела в Белгородской области погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар. Село Салтыково Белгородского района подверглось артиллерийскому обстрелу. Случилось самое страшное — погиб мирный житель», — написал он в телеграм-канале.

Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия, он скончался на месте до приезда медиков.

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, утром 22 июня в области в результате атаки дронами ВСУ пострадал мужчина. Губернатор тогда уточнил, что обстрел произошел в Грайворонском городском округе и Борисовском районе.