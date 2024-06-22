В результате обстрела в Белгородской области погиб мужчина
В результате артиллерийского обстрела в Белгородской области погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар. Село Салтыково Белгородского района подверглось артиллерийскому обстрелу. Случилось самое страшное — погиб мирный житель», — написал он в телеграм-канале.
Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия, он скончался на месте до приезда медиков.
Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам со стороны Вооруженных сил Украины.
Так, утром 22 июня в области в результате атаки дронами ВСУ пострадал мужчина. Губернатор тогда уточнил, что обстрел произошел в Грайворонском городском округе и Борисовском районе.
Упал — поднялся.
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