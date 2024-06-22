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Политика ,  
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Бастрыкин назвал двойными стандартами отказ Берлина от выплат блокадникам

Блокада Ленинграда
Блокада Ленинграда (Фото: Global Look Press)

Отказ Германии выплачивать компенсации всем советским блокадникам при том, что Берлин согласился на выплаты за геноцид Намибии, выглядит как двойные стандарты. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

В период с 1904 по 1908 год немецкие войска убили, подвергли пыткам и изгнанию десятки представителей племен гереро и нама в Намибии. Это произошло после того, как коренные народы восстали против колониальных властей на территории, которая тогда называлась Германской Юго-Западной Африкой.

После обретения независимости в 1990 году Намибия выступила с инициативой признания геноцидом преступлений, совершенных немецкими военными. В 2021 году Германия признала ответственность за убийство намибийских племен и пообещала выделить $1,3 млрд на проекты по реконструкции и развитию Намибии.

«Германия ранее согласилась выплачивать Намибии крупные суммы за геноцид нескольких племен во время Первой мировой войны. Налицо политика двойных стандартов», — отметил Бастрыкин.

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Политика
Фото:Keystone Press Agency / Getty Images

Он отметил, что Германия признает историческую ответственность за преступления, совершенные немецкими войсками в Ленинграде, но отказалась выплатить компенсации советским блокадникам. При этом новые сведения о преступлениях немцев в годы Великой Отечественной войны, установленные российскими следователями, могут быть обоснованием для выплат родственникам жертв нацизма, добавил глава СК.

В 2021 году Германия согласилась предоставить компенсацию и начать выплачивать пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Размер пенсии составил €375. Деньги полагались 6,5 тыс. человек, которые в 2021 году проживали преимущественно в Израиле, а также в Северной Америке, странах бывшего СССР и Западной Европы.

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Теги
Александр Бастрыкин Германия блокадники выплаты Намибия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Открыть счет

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