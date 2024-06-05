Четверо иностранных студентов утонули в реке в Великом Новгороде
В Великом Новгороде четверо молодых людей утонули во время купания в реке Волхов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, пятеро молодых людей пошли купаться в районе пешеходного моста через реку Волхов, один из них смог выплыть, четверо утонули.
«Прокуратура области по поручению прокурора области Сергея Швецова оперативно организовала проверку по факту гибели четырех молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет», — говорится в сообщении. Ведомство даст оценку деятельности администрации города при организации и оборудовании мест для купания.
Утонувшие в новгородской реке оказались студентами из Индии, передают телеграм-каналы Mash и Shot. Молодые люди зашли в воду, после чего их начало сносить сильным течением. Очевидцы пытались их спасти, в итоге одна девушка и три парня утонули. Одному студенту удалось выбраться из воды, его госпитализировали.
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