Четверо иностранных студентов утонули в реке в Великом Новгороде

В Великом Новгороде четверо молодых людей утонули во время купания в реке Волхов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, пятеро молодых людей пошли купаться в районе пешеходного моста через реку Волхов, один из них смог выплыть, четверо утонули.

«Прокуратура области по поручению прокурора области Сергея Швецова оперативно организовала проверку по факту гибели четырех молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет», — говорится в сообщении. Ведомство даст оценку деятельности администрации города при организации и оборудовании мест для купания.

Утонувшие в новгородской реке оказались студентами из Индии, передают телеграм-каналы Mash и Shot. Молодые люди зашли в воду, после чего их начало сносить сильным течением. Очевидцы пытались их спасти, в итоге одна девушка и три парня утонули. Одному студенту удалось выбраться из воды, его госпитализировали.