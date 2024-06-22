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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области в результате обстрела пострадал мужчина

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгородской области в результате атаки дронами ВСУ пострадал мужчина, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Обстрел произошел в Грайворонском городском округе и Борисовском районе.

«Два дрона-камикадзе совершили падение с последующей детонацией в хуторе Климовое Борисовского района. Пострадал один мирный житель — мужчину с контузией бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал он.

В результате атаки также выбило окна, были повреждены кровля, внутренняя отделка и фасад частного дома, а припаркованный рядом автомобиль полностью сгорел, уточнил губернатор.

От обстрела пострадало также село Глотово Грайворонского городского округа — там повреждены шесть частных домов. Осколки повредили легковой автомобиль.

При атаке на белгородское село Муром пострадал мужчина
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, 21 июня при атаке на белгородское село Муром пострадал мужчина.

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Белгород Вячеслав Гладков обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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