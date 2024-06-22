В Белгородской области в результате обстрела пострадал мужчина
В Белгородской области в результате атаки дронами ВСУ пострадал мужчина, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Обстрел произошел в Грайворонском городском округе и Борисовском районе.
«Два дрона-камикадзе совершили падение с последующей детонацией в хуторе Климовое Борисовского района. Пострадал один мирный житель — мужчину с контузией бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал он.
В результате атаки также выбило окна, были повреждены кровля, внутренняя отделка и фасад частного дома, а припаркованный рядом автомобиль полностью сгорел, уточнил губернатор.
От обстрела пострадало также село Глотово Грайворонского городского округа — там повреждены шесть частных домов. Осколки повредили легковой автомобиль.
Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.
Так, 21 июня при атаке на белгородское село Муром пострадал мужчина.
Упал — поднялся.
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