В Белгородской области в результате обстрела пострадал мужчина

Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгородской области в результате атаки дронами ВСУ пострадал мужчина, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Обстрел произошел в Грайворонском городском округе и Борисовском районе.

«Два дрона-камикадзе совершили падение с последующей детонацией в хуторе Климовое Борисовского района. Пострадал один мирный житель — мужчину с контузией бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал он.

В результате атаки также выбило окна, были повреждены кровля, внутренняя отделка и фасад частного дома, а припаркованный рядом автомобиль полностью сгорел, уточнил губернатор.

От обстрела пострадало также село Глотово Грайворонского городского округа — там повреждены шесть частных домов. Осколки повредили легковой автомобиль.

Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, 21 июня при атаке на белгородское село Муром пострадал мужчина.