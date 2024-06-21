При атаке на белгородское село Муром пострадал мужчина
Дрон-камикадзе атаковал село Муром в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате мужчина получил ранение грудной клетки и осколочное ранение шеи, его везут в больницу. Глава региона добавил, что повреждена линия электропередачи, а в частном доме выбиты окна.
Ранее днем дрон-камикадзе атаковал магазин в селе Муром — пострадали кровля и фасад, выбило окна.
После начала Россией военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Украины.
Упал — поднялся.
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