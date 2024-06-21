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Военная операция на Украине ,  
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При атаке на белгородское село Муром пострадал мужчина

Гладков: в результате атаки ВСУ на село Муром пострадал мужчина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Дрон-камикадзе атаковал село Муром в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате мужчина получил ранение грудной клетки и осколочное ранение шеи, его везут в больницу. Глава региона добавил, что повреждена линия электропередачи, а в частном доме выбиты окна.

Дроны атаковали город Шебекино и село вблизи него
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее днем дрон-камикадзе атаковал магазин в селе Муром — пострадали кровля и фасад, выбило окна.

После начала Россией военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Украины.

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Вячеслав Гладков Белгородская область ВСУ дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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