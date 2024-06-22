Нетаньяху предупредил геев в Газе о «выстреле в затылок»

Биньямин Нетаньяху (Фото: Chad Mcneeley / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Среди американцев, поддерживающих палестинское движение ХАМАС, есть геи, в секторе Газа им бы выстрелили в затылок, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому порталу Punchbowl News.

Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее в России.

Так глава израильского правительства прокомментировал опрос исследовательской компании The Harris Poll из США, согласно результатам которого 79% респондентов поддерживают Израиль, а 21% — ХАМАС. Опрос проводился в период с 20 по 21 марта среди 2111 респондентов.

По мнению Нетаньяху, 20% поддерживающих ХАМАС — это «все еще невероятная цифра». Он возмутился, что люди поддерживают «этих убийц, этих насильников женщин, тех, кто обезглавливает младенцев, сжигает невинных гражданских лиц, захватывает заложников, включая тех, кто пережил Холокост».

«У вас есть геи за Газу. Это абсурд <...> Если вы гей в Газе, вам выстрелят в затылок. Женщины за Газу. Что такое женщины в Газе — они движимое имущество и тому подобные нелепости», — сказал израильский премьер.

Однополые отношения в Израиле легальны с 1988 года. ЛГБТ-пары имеют те же пенсионные, наследственные и медицинские права, что и гетеросексуальные пары. Летом 2021 года Верховный суд постановил отменить ограничения, запрещающие однополым парам становиться родителями с помощью суррогатного материнства. Как отмечает AFP, Израиль считается ведущей страной в контексте прав ЛГБТ+ на Ближнем Востоке.