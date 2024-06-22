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Политика ,  
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Нетаньяху предупредил геев в Газе о «выстреле в затылок»

Нетаньяху назвал абсурдным поддержку ХАМАС и сектора Газа геями
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Chad Mcneeley / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Среди американцев, поддерживающих палестинское движение ХАМАС, есть геи, в секторе Газа им бы выстрелили в затылок, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому порталу Punchbowl News.

Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее в России.

Так глава израильского правительства прокомментировал опрос исследовательской компании The Harris Poll из США, согласно результатам которого 79% респондентов поддерживают Израиль, а 21% — ХАМАС. Опрос проводился в период с 20 по 21 марта среди 2111 респондентов.

По мнению Нетаньяху, 20% поддерживающих ХАМАС — это «все еще невероятная цифра». Он возмутился, что люди поддерживают «этих убийц, этих насильников женщин, тех, кто обезглавливает младенцев, сжигает невинных гражданских лиц, захватывает заложников, включая тех, кто пережил Холокост».

«У вас есть геи за Газу. Это абсурд <...> Если вы гей в Газе, вам выстрелят в затылок. Женщины за Газу. Что такое женщины в Газе — они движимое имущество и тому подобные нелепости», — сказал израильский премьер.

Нетаньяху поспорил с депутатом о праве отелей не сдавать номера ЛГБТ
Политика
Биньямин Нетаньяху

Однополые отношения в Израиле легальны с 1988 года. ЛГБТ-пары имеют те же пенсионные, наследственные и медицинские права, что и гетеросексуальные пары. Летом 2021 года Верховный суд постановил отменить ограничения, запрещающие однополым парам становиться родителями с помощью суррогатного материнства. Как отмечает AFP, Израиль считается ведущей страной в контексте прав ЛГБТ+ на Ближнем Востоке.

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Теги
Персоны
Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа геи ЛГБТ
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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