МИД пообещал ответить в случае закрытия визовых центров в США

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия ответит, если США закроют российские отделения визового центра, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ», — сказала Захарова.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил о получении уведомления от американских властей о закрытии визовых центров. Речь идет об отделениях в Вашингтоне и Нью-Йорке. Американская сторона свои действия никак не объяснила, подчеркнул дипломат. При этом российские дипломаты продолжат оказывать правовую и консульскую помощь соотечественникам, пообещал он.

У России в США есть посольство и консульский отдел в Вашингтоне, а также генконсульства в Нью-Йорке и Хьюстоне. Весной 2022 года США закрыли банковые счета обоих генконсульств России.