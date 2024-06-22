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Политика ,  
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МИД пообещал ответить в случае закрытия визовых центров в США

Захарова пообещала адекватный ответ в случае закрытия визовых центров в США
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия ответит, если США закроют российские отделения визового центра, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ», — сказала Захарова.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил о получении уведомления от американских властей о закрытии визовых центров. Речь идет об отделениях в Вашингтоне и Нью-Йорке. Американская сторона свои действия никак не объяснила, подчеркнул дипломат. При этом российские дипломаты продолжат оказывать правовую и консульскую помощь соотечественникам, пообещал он.

У России в США есть посольство и консульский отдел в Вашингтоне, а также генконсульства в Нью-Йорке и Хьюстоне. Весной 2022 года США закрыли банковые счета обоих генконсульств России.

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Теги
Мария Захарова МИД США визовый центр

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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