МИД пообещал ответить в случае закрытия визовых центров в США
Россия ответит, если США закроют российские отделения визового центра, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ», — сказала Захарова.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил о получении уведомления от американских властей о закрытии визовых центров. Речь идет об отделениях в Вашингтоне и Нью-Йорке. Американская сторона свои действия никак не объяснила, подчеркнул дипломат. При этом российские дипломаты продолжат оказывать правовую и консульскую помощь соотечественникам, пообещал он.
У России в США есть посольство и консульский отдел в Вашингтоне, а также генконсульства в Нью-Йорке и Хьюстоне. Весной 2022 года США закрыли банковые счета обоих генконсульств России.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде