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Политика ,  
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Караулова оштрафовали по статье об иноагентах

Суд в Москве оштрафовал журналиста Караулова по статье об иноагентах
Андрей&nbsp;Караулов&nbsp;(включён в реестр иностранных агентов)
Андрей Караулов (включён в реестр иностранных агентов) (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Таганский районный суд Москвы признал журналиста Андрея Караулова (включен в реестр иностранных агентов) виновным в нарушении деятельности иноагента, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Караулова обвинили в нарушении порядка деятельности иностранного агента в интернете — ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях.

Суд назначил ему штраф в размере 30 тыс. руб.

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Минюст России признал Андрея Караулова иноагентом в июне 2023 года. По версии ведомства, журналист участвовал в создании «информационного материала иностранного агента» и распространял «недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей.

В разговоре с РБК Караулов заявил, что оценивает действия Минюста «как бред». Журналист отверг данные ведомства о том, что он «получал поддержку от иностранного источника», отметив, что много лет «ни копейки денег по принципиальным соображениям <...> никогда и ниоткуда» не получал.

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Андрей Караулов иноагент штраф Катерина Гордеева

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Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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