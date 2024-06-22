Караулова оштрафовали по статье об иноагентах
Таганский районный суд Москвы признал журналиста Андрея Караулова (включен в реестр иностранных агентов) виновным в нарушении деятельности иноагента, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
Караулова обвинили в нарушении порядка деятельности иностранного агента в интернете — ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях.
Суд назначил ему штраф в размере 30 тыс. руб.
Минюст России признал Андрея Караулова иноагентом в июне 2023 года. По версии ведомства, журналист участвовал в создании «информационного материала иностранного агента» и распространял «недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей.
В разговоре с РБК Караулов заявил, что оценивает действия Минюста «как бред». Журналист отверг данные ведомства о том, что он «получал поддержку от иностранного источника», отметив, что много лет «ни копейки денег по принципиальным соображениям <...> никогда и ниоткуда» не получал.
Упал — поднялся.
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