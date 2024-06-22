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Политика ,  
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Welt узнала об отмене встречи премьера Китая с вице-канцлером Германии

Welt: премьер-министр Китая Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ Хабеком

Премьер-министр Госсовета КНР (высший исполнительный орган страны) Ли Цян отменил встречу с министром экономики и проблем климата Германии, вице-канцлером Робертом Хабеком, сообщает немецкая газета Welt Am Sonnag.

Хабек должен был встретиться с премьером в ходе своего визита в Китай 22 июня и на следующий день улететь в Шанхай. По словам представителей делегации немецкого министра, встречу «не удалось назначить».

Как пишет Welt, Хабек заявил, что «понятия не имеет, почему встреча не состоялась».

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Хабек приехал в Китай 21 июня. Помимо Пекина и Шанхая он должен посетить Ханчжоу.

В ходе визита в Пекин немецкий министр высказался за реформирование стратегии Германии в отношении Китая, сообщает Welt. Хабек отметил, что она должна содержать долгосрочный план, и добавил, что говорит так, потому что уверен, что такой план есть у китайской стороны.

В июле 2023 года правительство Германии утвердило стратегию в отношении Китая, определив его как «партнера, конкурента и системного соперника». В документе указано, что важно сохранить экономическое сотрудничество с Китаем, но уменьшить зависимость в критически важных областях.

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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