Welt узнала об отмене встречи премьера Китая с вице-канцлером Германии

Премьер-министр Госсовета КНР (высший исполнительный орган страны) Ли Цян отменил встречу с министром экономики и проблем климата Германии, вице-канцлером Робертом Хабеком, сообщает немецкая газета Welt Am Sonnag.

Хабек должен был встретиться с премьером в ходе своего визита в Китай 22 июня и на следующий день улететь в Шанхай. По словам представителей делегации немецкого министра, встречу «не удалось назначить».

Как пишет Welt, Хабек заявил, что «понятия не имеет, почему встреча не состоялась».

Хабек приехал в Китай 21 июня. Помимо Пекина и Шанхая он должен посетить Ханчжоу.

В ходе визита в Пекин немецкий министр высказался за реформирование стратегии Германии в отношении Китая, сообщает Welt. Хабек отметил, что она должна содержать долгосрочный план, и добавил, что говорит так, потому что уверен, что такой план есть у китайской стороны.

В июле 2023 года правительство Германии утвердило стратегию в отношении Китая, определив его как «партнера, конкурента и системного соперника». В документе указано, что важно сохранить экономическое сотрудничество с Китаем, но уменьшить зависимость в критически важных областях.