Игры БРИКС подверглись крупной DDoS-атаке с десятков тысяч IP-адресов

Хакеры из нескольких стран атаковали каналы связи Игр БРИКС, которые проходят в Казани, сообщил глава центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» (обеспечивает киберзащиту Игр) Владимир Дрюков, передает ТАСС.

По его словам, «крупную распределенную DDoS-атаку» фиксируют с 12:00 мск 21 июня. «К настоящему времени мы отбили уже три волны киберударов, в которых были задействованы практически все известные типы DDoS, что встречается нечасто», — рассказал он.

Атаке подвергаются девять площадок Игр, в том числе центральный стадион, дворец водных видов спорта, ледовый дворец, баскет-холл, академия тенниса.

Максимальность мощность кибератаки оставила 400 Гбит/с. Дрюков уточнил, что запросы хакеров поступали «с десятков тысяч IP-адресов из самых разных стран», злоумышленники меняли цели и векторы.

Церемония открытия Игр БРИКС состоялась в Казани 12 июня, соревнования в 27 видах спорта продлятся до 23 июня. По словам президента России Владимира Путина, в Играх должны принять участие более 3 тыс. спортсменов почти из 100 стран.