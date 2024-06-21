В Энергодаре сообщили об ударе ВСУ по подстанции «Радуга»
Украинские военные ударили по подстанции «Радуга» в Энергодаре Запорожской области, сообщают власти города.
В результате атаки поврежден трансформатор. Специалисты уже работают над восстановлением подачи электричества.
В среду, 19 июня, из-за такой же атаки на другую подстанцию — «Луч» — в городе произошло аварийное отключение света.
После отключения подстанции «Луч» в среду следом выключилась и подстанция «Радуга». В администрации уточняли, что помимо Энергодара без электроэнергии остались и близлежащие населенные пункты.
В то же время на работу Запорожской АЭС, которая находится в Энергодаре, эти сбои тогда влияния не оказали.
ЗАЭС расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Она состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Объект является крупнейшей атомной станцией в Европе.
С февраля 2022 года ЗАЭС контролируют российские военные. В сентябре того же года Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР по итогам проведенных там референдумов. Президент Владимир Путин в октябре 2022 года подписал указ о передаче ЗАЭС в федеральную собственность.
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