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Военная операция на Украине ,  
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В Энергодаре сообщили об ударе ВСУ по подстанции «Радуга»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Украинские военные ударили по подстанции «Радуга» в Энергодаре Запорожской области, сообщают власти города.

В результате атаки поврежден трансформатор. Специалисты уже работают над восстановлением подачи электричества.

В среду, 19 июня, из-за такой же атаки на другую подстанцию — «Луч» — в городе произошло аварийное отключение света.

Энергодар остался без света после атаки дрона
Общество
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

После отключения подстанции «Луч» в среду следом выключилась и подстанция «Радуга». В администрации уточняли, что помимо Энергодара без электроэнергии остались и близлежащие населенные пункты.

В то же время на работу Запорожской АЭС, которая находится в Энергодаре, эти сбои тогда влияния не оказали.

ЗАЭС расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Она состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Объект является крупнейшей атомной станцией в Европе.

С февраля 2022 года ЗАЭС контролируют российские военные. В сентябре того же года Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР по итогам проведенных там референдумов. Президент Владимир Путин в октябре 2022 года подписал указ о передаче ЗАЭС в федеральную собственность.

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Теги
Запорожская область Энергодар подстанция

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Обслуживание счета

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Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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