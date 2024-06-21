В Энергодаре сообщили об ударе ВСУ по подстанции «Радуга»

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Украинские военные ударили по подстанции «Радуга» в Энергодаре Запорожской области, сообщают власти города.

В результате атаки поврежден трансформатор. Специалисты уже работают над восстановлением подачи электричества.

В среду, 19 июня, из-за такой же атаки на другую подстанцию — «Луч» — в городе произошло аварийное отключение света.

После отключения подстанции «Луч» в среду следом выключилась и подстанция «Радуга». В администрации уточняли, что помимо Энергодара без электроэнергии остались и близлежащие населенные пункты.

В то же время на работу Запорожской АЭС, которая находится в Энергодаре, эти сбои тогда влияния не оказали.