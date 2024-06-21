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Военная операция на Украине ,  
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Минюст признал нежелательной финскую IRR/TV и две ее структуры

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Patrick Smith / Getty Images
Фото: Patrick Smith / Getty Images

Минюст включил в реестр нежелательных организаций финскую неправительственную организацию (НПО) International Russian Radio & Television (IRR/TV), а также связанные с ней американскую и канадскую структуры под одним названием — Great Commission Media Ministries (GCMM). Список опубликован на сайте ведомства.

IRR/TV называет себя евангелистской внеконфессиональной миссионерской организацией, которая действует в России, странах Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

Организация выпускает видео, радиопрограммы, литературу и телевизионные программы на разных языках.

Генпрокуратура признала нежелательной International Russian Radio
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Нежелательными НПО признает Генпрокуратура, решение по ним было принято 14 июня 2024 года. По данным ведомства, объединение распространяет недостоверные сведения о действиях российской армии, поддерживает «антироссийскую информационную кампанию Запада», а также призывает к поддержке Киева, в том числе организовывает сбор средств для украинских военных. Россия осуждает помощь Украине.

Реестр Минюста начали вести в 2015 году, сейчас в нем упомянуты 170 организаций. Список существенно расширился после начала Россией военной операции на Украине, за семь лет до февраля 2022 года такой статус имели втрое меньше юрлиц — 51.

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Теги
Минюст нежелательные организации НПО

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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