В Калининградской области произошел пожар на траулере
В Калининградской области произошел пожар на траулере «Капитан Лобанов», несколько человек пострадали, ведутся спасательные работы, сообщил РБК глава пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.
Он уточнил, что на данный момент нет официального подтверждения информации по погибшим. «Ситуация находится на контроле у губернатора. Мы, безусловно, всем пострадавшим окажем необходимую медицинскую помощь», — добавил Лысков.
Двоих пострадавших в возрасте 19 и 59 лет доставили с ожогами в центральную больницу региона (ЦГКБ), еще двоих в возрасте 29 и 40 лет с переохлаждением госпитализировали в больницу Пионерского, уточнил источник местного издания «Клопс» в экстренных службах.
При этом телеграм-каналы со ссылкой на источники пишут, что «Капитан Лобанов» затонул, один человек погиб. В частности, об этом сообщили «112», Mash и Baza. Взрыв прогремел в 10-мильной зоне от берега, уточняет Baza, около 11:00 корабль подал сигнал бедствия, на борту было семь человек.
Три года назад, в июне 2021-го, этот же траулер частично затонул у берега Калининградского морского судоходного канала, никто не пострадал. Инцидент произошел при постановке судна на ремонт, из-за этого в акваторию разлилось топливо. Росприроднадзор оштрафовал две компании, занимавшиеся ремонтом, на 356 тыс. руб.
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика
ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой
На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео
Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит
У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены
В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото
Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео
НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе
Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»
Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»
Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?
«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?