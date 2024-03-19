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В Калининградской области произошел пожар на траулере

На траулере «Капитан Лобанов» произошел пожар в Калининградской области
Несколько человек пострадали при пожаре на траулере «Капитан Лобанов» в Калининградской области. По данным местного СМИ, двое членов экипажа получили ожоги, еще двоих госпитализировали с переохлаждением
Траулер&nbsp;&laquo;Капитан Лобанов&raquo;
Траулер «Капитан Лобанов» (Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости)

В Калининградской области произошел пожар на траулере «Капитан Лобанов», несколько человек пострадали, ведутся спасательные работы, сообщил РБК глава пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

Он уточнил, что на данный момент нет официального подтверждения информации по погибшим. «Ситуация находится на контроле у губернатора. Мы, безусловно, всем пострадавшим окажем необходимую медицинскую помощь», — добавил Лысков.

Двоих пострадавших в возрасте 19 и 59 лет доставили с ожогами в центральную больницу региона (ЦГКБ), еще двоих в возрасте 29 и 40 лет с переохлаждением госпитализировали в больницу Пионерского, уточнил источник местного издания «Клопс» в экстренных службах.

При этом телеграм-каналы со ссылкой на источники пишут, что «Капитан Лобанов» затонул, один человек погиб. В частности, об этом сообщили «112», Mash и Baza. Взрыв прогремел в 10-мильной зоне от берега, уточняет Baza, около 11:00 корабль подал сигнал бедствия, на борту было семь человек.

Три года назад, в июне 2021-го, этот же траулер частично затонул у берега Калининградского морского судоходного канала, никто не пострадал. Инцидент произошел при постановке судна на ремонт, из-за этого в акваторию разлилось топливо. Росприроднадзор оштрафовал две компании, занимавшиеся ремонтом, на 356 тыс. руб.

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российский траулер затонул корабль Калининградская область
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