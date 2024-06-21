Ефимов сообщил итоги аукциона по реорганизации участка в Строгино

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

По итогам торгов право на реорганизацию неэффективно используемого участка в СЗАО выиграла компания «АВА ДОН». Теперь инвестору предстоит возведение на этой территории квартала с недвижимостью общественно-делового назначения — офисы, магазины, отделения банков и рестораны. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет об участке площадью около 4,8 га на Таллинской улице в районе Строгино, недалеко от выезда на внутреннюю сторону МКАД. По плану, там появится 45 тыс. кв. м нежилых объектов — не только магазины и офисы, но также объекты дорожного сервиса.

Торги по этому участку анонсировали в середине мая. При стартовой цене лота в 23,3 млн руб. он был в итоге передан за 312,4 млн руб. Инвестиции же в саму разработку объекта, по оценкам столичной мэрии, составят почти 9 млрд руб. «При этом ежегодный бюджетный эффект превысит 461 млн руб. В результате будет создано более 1,1 тыс. новых рабочих мест», — рассказал Ефимов.

Столичная программа комплексного развития территорий (КРТ) подразумевает реорганизацию бывших промзон и неэффективно используемых территорий в современные кварталы с развитой инфраструктурой. Редевелопмент может проводиться тремя способами — силами нынешних правообладателей земли, городским оператором, либо же, как в данном случае, независимым инвестором, привлеченным по итогам открытого аукциона.