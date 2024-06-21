 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Город ,  
0 

Ефимов сообщил итоги аукциона по реорганизации участка в Строгино

Сюжет
Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

По итогам торгов право на реорганизацию неэффективно используемого участка в СЗАО выиграла компания «АВА ДОН». Теперь инвестору предстоит возведение на этой территории квартала с недвижимостью общественно-делового назначения — офисы, магазины, отделения банков и рестораны. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет об участке площадью около 4,8 га на Таллинской улице в районе Строгино, недалеко от выезда на внутреннюю сторону МКАД. По плану, там появится 45 тыс. кв. м нежилых объектов — не только магазины и офисы, но также объекты дорожного сервиса.

Торги по этому участку анонсировали в середине мая. При стартовой цене лота в 23,3 млн руб. он был в итоге передан за 312,4 млн руб. Инвестиции же в саму разработку объекта, по оценкам столичной мэрии, составят почти 9 млрд руб. «При этом ежегодный бюджетный эффект превысит 461 млн руб. В результате будет создано более 1,1 тыс. новых рабочих мест», — рассказал Ефимов.

Столичная программа комплексного развития территорий (КРТ) подразумевает реорганизацию бывших промзон и неэффективно используемых территорий в современные кварталы с развитой инфраструктурой. Редевелопмент может проводиться тремя способами — силами нынешних правообладателей земли, городским оператором, либо же, как в данном случае, независимым инвестором, привлеченным по итогам открытого аукциона.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
редевелопмент СЗАО Москва Владимир Ефимов

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 17:30
В Калининградской области загорелось рыболовецкое судно Общество, 19:44
Бельгия попросила распределить риски по кредиту на $50 млрд для Украины Политика, 19:39
Удар в Одесской области пришелся по прибрежной зоне Политика, 19:36
Польша сравняла счет в матче с Австрией. Что происходит на Евро Спорт, 19:33
Настроения крипторынка «крайне негативные». Как долго это продолжится Крипто, 19:26
Российский форвард подписал контракт с клубом НХЛ с зарплатой $2,1 млн Спорт, 19:19
Пожар на складе МВД в Ростове локализовали на площади 700 кв. м Общество, 19:18
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Эксперты рассказали о борьбе с ожирением как способе сэкономить до 3% ВВП Отрасли, 19:14
В Словакии возбудили уголовное дело из-за передачи Миг-29 Украине Политика, 19:14
Лед и скорость: в Нижнем Новгороде прошел фестиваль фиджитал-спорта Отрасли, 19:06
ПСБ предложил снимать фильмы о рабочих и инженерных профессиях Пресс-релиз, 19:03
В Черногории задержали россиянина по запросу США Политика, 19:02
Пострадавших от лесных пожаров в Вихоревке начали заселять в новое жилье Отрасли, 18:58
В Ростове-на-Дону загорелся склад МВД Общество, 18:58