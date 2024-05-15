Ефимов сообщил о торгах за право реорганизации участка в Строгино
Столичные власти объявили дату аукциона за право комплексного развития участка площадью почти 5 га в районе Строгино на северо-западе Москвы. Заявки на участие принимаются до 14 июня, сами торги пройдут 21 июня 2024 года. Об этом рассказал вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Участок располагается на Таллинской улице, недалеко от выезда на внутреннюю сторону МКАД, также в пешей доступности находится станция метро «Строгино» Арбатско-Покровской линии. Как рассказал глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, на территории планируется возвести 45 тыс. кв. м деловой недвижимости, включая административно-торговый комплекс и объекты дорожного сервиса.
Стартовая цена лота на торгах составляет 23,3 млн руб. Инвестиции же в реализацию проекта заммэра Ефимов оценивает на уровне 9 млрд руб. После завершения строительства прибыль столичного бюджета от его деятельности составит 461 млн руб. ежегодно. Также благодаря ему город получит 1100 новых рабочих мест, добавил Ефимов.
Как отмечают в мэрии, главное условие участия в аукционе для девелоперов — опыт возведения капитальных объектов площадью от 4,5 тыс. кв. м за последние пять лет.
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