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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о сбитом над Белгородской областью дроне

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы российской противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, попытка атаковать российскую территорию произошла около 17:00 мск. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — добавили в министерстве.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о нескольких попытках обстрелов региона. Так, в результате обстрела окраины города Шебекино пострадал один мирный житель. В селе Муром дрон-камикадзе атаковал коммерческий объект торговли — повреждены кровля и фасад, также выбито остекление. При атаке на село Почаево в Грайворонском округе повреждены ЛЭП и здание производственного предприятия: выбиты окна, посечены кровля, фасад и оборудование.

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Минобороны Военная операция на Украине Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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