Минобороны отчиталось о сбитом над Белгородской областью дроне

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы российской противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, попытка атаковать российскую территорию произошла около 17:00 мск. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — добавили в министерстве.

В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о нескольких попытках обстрелов региона. Так, в результате обстрела окраины города Шебекино пострадал один мирный житель. В селе Муром дрон-камикадзе атаковал коммерческий объект торговли — повреждены кровля и фасад, также выбито остекление. При атаке на село Почаево в Грайворонском округе повреждены ЛЭП и здание производственного предприятия: выбиты окна, посечены кровля, фасад и оборудование.