Минздрав уточнил число заразившихся туберкулезом от воспитательницы детей
Медики при обследовании детского сада «Солнышко» в Туве, где воспитательница заразила туберкулезом воспитанников, выявили еще двоих заболевших детей, сообщили РБК в НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава.Таким образом, число заболевших выросло до 11.
В ведомстве уточнили, что групповое заражение зафиксировали в ясельной группе в мае 2023 года. Сначала было известно о девяти зараженных, а при дополнительном обследовании сотрудники Минздрава обнаружили еще двоих детей «с активным туберкулезом».
«В настоящее время все 11 детей получили необходимое лечение и здоровы, находятся на диспансерном наблюдении в Республики Тыва и наблюдаются специалистами НМИЦ ФПИ», — говорится в публикации. В пресс-службе отметили, что новых случаев заражений не было.
Ранее прокуратура сообщила, что в отношении 30-летней воспитательницы, которая скрыла свою болезнь, завели уголовное дело. Ей вменяют ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса — нарушение санитарно-эпидемиологических правил. По статье грозит до двух лет лишения свободы.
Туберкулез — инфекционное заболевание, которое поражает легкие, но может затронуть и другие органы. Он передается воздушно-капельным путем — при чихании, кашле или разговоре, и контактным — через дверные ручки, поручни и перила.
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