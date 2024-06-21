Минздрав уточнил число заразившихся туберкулезом от воспитательницы детей

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Медики при обследовании детского сада «Солнышко» в Туве, где воспитательница заразила туберкулезом воспитанников, выявили еще двоих заболевших детей, сообщили РБК в НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава.Таким образом, число заболевших выросло до 11.

В ведомстве уточнили, что групповое заражение зафиксировали в ясельной группе в мае 2023 года. Сначала было известно о девяти зараженных, а при дополнительном обследовании сотрудники Минздрава обнаружили еще двоих детей «с активным туберкулезом».

«В настоящее время все 11 детей получили необходимое лечение и здоровы, находятся на диспансерном наблюдении в Республики Тыва и наблюдаются специалистами НМИЦ ФПИ», — говорится в публикации. В пресс-службе отметили, что новых случаев заражений не было.

Ранее прокуратура сообщила, что в отношении 30-летней воспитательницы, которая скрыла свою болезнь, завели уголовное дело. Ей вменяют ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса — нарушение санитарно-эпидемиологических правил. По статье грозит до двух лет лишения свободы.