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Политика ,  
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ICAN узнала о негласном обновлении ядерного арсенала США в пяти странах

ICAN узнала о негласном обновлении ядерного арсенала США в пяти странах Европы
Подземная ракетная шахта на одной из американских баз
Подземная ракетная шахта на одной из американских баз (Фото: Jim West / Global Look Press)

Общественная организация «Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия» (ICAN) сообщила, что США обновляют свой ядерный арсенал в пяти странах Европы. Об этом заявил руководитель отдела СМИ ICAN Алистер Бернетт.

«США находятся в процессе замены своего ядерного оружия в Европе на системы нового поколения. Это видно по интенсивности перелетов транспортных самолетов ВВС США, предназначенных для перевозки такого типа вооружений», — цитирует «РИА Новости» Бернетта.

По данным ICAN, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции.

21 июня 2024 года Бернетт также заявил, что США продолжают подготовку к размещению своего ядерного оружия в Великобритании. В 2023 году в Федерации американских ученых предположили, что США, которые вывели свои ядерные вооружения из Соединенного Королевства в 2008 году, могут вернуться в Великобританию. Такие выводы ученые сделали на основе анализа бюджета ВВС США.

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В своем отчете «Всплеск: глобальные расходы на ядерное оружие в 2023 году» ICAN отмечает, что за 2023 год девять ядерных держав — Китай, Франция, Индия, Израиль, Северная Корея, Пакистан, Россия, Великобритания и США — потратили в общей сложности $91,4 млрд на свои ядерные арсеналы, примерно $2898 в секунду.

По данным организации, в 2023 году на ядерное оружие было потрачено на $10,7 млрд больше, чем в 2022 году. При этом доля Соединенных Штатов в общих расходах составляет $51,5 млрд, 80% роста расходов на ядерное оружие в 2023 году приходится на арсеналы США. Второе место по росту трат на ядерное вооружение занял Китай ($11,9 млрд), третье — Россия ($8,3 млрд).

ICAN — международная общественная организация, создана в 2007 году. Ее цель — содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. В 2017 году организация получила Нобелевскую премию мира.

Договор о нераспространении ядерного оружия — международный документ, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью «не допустить расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, и ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия».

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Теги
ICAN США ядерное оружие ООН

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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