Посольство в Сеуле ответило на публикации о попавшем в ДТП сотруднике
Сотрудник посольства России в Сеуле действительно попал в небольшое ДТП, однако повышенный интерес к этому событию «вызывает недоумение», сообщила пресс-служба дипломатического представительства.
«20 июня действительно имело место дорожно-транспортное происшествие, в результате которого никто из его участников не пострадал, а транспортные средства получили малозначительные повреждения», — говорится в публикации. Там не уточнили имя работника посольства.
В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники действовали в рамках положений Венской конвенции, где говорится о недопустимости применения к ним каких-либо мер принуждения. «С учетом мелкого характера происшествия повышенный интерес к рассмотрению вопроса вызывает недоумение», — заключили в посольстве.
Как сообщило агентство Yonhap, полицейским показалось, что от россиянина пахнет алкоголем, однако тот отказался дуть в алкотестер, сославшись на дипломатический иммунитет. Вскоре за ним приехал другой сотрудник посольства России и забрал с места происшествия.
Упал — поднялся.
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