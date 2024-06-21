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Политика ,  
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Российский дипломат попал в ДТП в Сеуле

Yonhap: российский дипломат попал в ДТП в Сеуле
Сотрудник российского посольства отказался от медосвидетельствования, сославшись на дипломатический иммунитет. Полиция Сеула все равно рассмотрит вопрос о его привлечении к ответственности
Фото: Chintung Lee / Fotodom / Shutterstock
Фото: Chintung Lee / Fotodom / Shutterstock

Сотрудник посольства России в Южной Корее попал в ДТП в Сеуле и отказался дуть в алкотестер, сославшись на дипломатический иммунитет, сообщает новостное агентство Yonhap со ссылкой на столичную полицию.

Инцидент произошел 20 июня в 20:46 по местному времени. Отмечается, что автомобиль российского дипломата столкнулся с такси в одном из переулков в центральном районе Сосомун-дон.

Прибывшим на место полицейским показалось, что от россиянина пахнет алкоголем, однако тот отказался от медосвидетельствования, сославшись на дипломатический статус. Вскоре за ним приехал другой сотрудник посольства России и забрал с места происшествия. Полное имя россиянина не приводится, лишь первая буква его фамилии — А.

В полиции Сеула заявили, что проверят, обладает ли россиянин иммунитетом, и рассмотрят вопрос о привлечении его к ответственности за нарушение правил дорожного движения в связи с отказом пройти медосвидетельствование.

РБК обратился за комментарием в посольство России в Южной Корее.

Ранее 21 июня посла России Георгия Зиновьева вызвали в МИД Южной Кореи, где тот встретился с первым замглавы ведомства Ким Хон Гюном. Сеул выразил ему протест в связи с подписанием договора о стратегическом партнерстве между КНДР и Россией 19 июня. В ответ посол заявил о недопустимости попыток шантажа и угроз со стороны Южной Кореи в адрес Москвы. Российская сторона также довела до Сеула свою позицию по вопросам, связанным с отношениями России и КНДР, а также с визитом в Пхеньян президента Владимира Путина, добавили в посольстве.

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Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Южная Корея российское посольство ДТП Сеул

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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