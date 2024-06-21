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Финансы ,  
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ЦБ назвал позитивный эффект смягчения правил продажи валютной выручки

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Бизнесу станет легче проводить платежи после решения правительства о смягчении норм продажи валютной выручки, заявили РБК в Центробанке.

В регуляторе отметили, что устойчивый уровень курса определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта. «Вместе с тем смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки упростит бизнесу проведение платежей», — добавили там.

Правительство смягчило требования по продаже валютной выручки
Политика
Фото:Luong Thai Linh / EPA / ТАСС

О смягчении требований правительство сообщило в пятницу, 21 июня. Решение принято «с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности».

До этого крупные экспортные компании были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%. Мера будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Требование о продаже значительной части валютной выручки для крупных российских экспортеров действует с октября прошлого года. Оно распространяется на 43 группы компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса. Названия компаний, обязанных продавать значительную часть своей валютной выручки, не раскрываются.

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Теги
Банк России Валюта экспортеры

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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