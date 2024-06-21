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Общество ,  
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В Британии 86 человек попали в больницы с кишечной палочкой из-за салата

В Британии 86 человек попали в больницы после употребления сэндвичей с салатом
Фото: Jack Taylor / Getty Images
Фото: Jack Taylor / Getty Images

По меньшей мере 86 человек попали в больницы в Великобритании после заражения кишечной палочкой. Причиной заболевания, по предварительным данным, стало употребление в пищу расфасованных сэндвичей с листьями салата, передает «Би-би-си» со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).

В стране продолжают выявлять новые случаи заражения, согласно последним данным, их общее число достигло 256. Больше всего заболевших выявили на территории Англии (168). Еще 56 человек отравились в Шотландии и 29 — в Уэльсе. Также заболели три человека из Северной Ирландии, однако расследование показало, что они заразились в Англии.

Вспышку заболевания вызвала кишечная палочка Escherichia coli. Большинство ее штаммов безвредно, однако некоторые разновидности могут вызывать тяжелые пищевые отравления у людей и животных. Заболевание поражает слизистую оболочку кишечника. У больных наблюдаются диарея, в том числе с кровью, появляются спазмы желудка, высокая температура и рвота.

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Специалист Агентства по пищевым стандартам (FSA), которое расследует ситуацию вместе с UKHSA, Даррен Уитби отметил, что регулятор работает с властями и поставщиками, чтобы обеспечить безопасность потребителей.

«Хотя мы уверены, что источник вспышки связан с небольшим количеством листьев салата, которые мы определили [как источник инфекции] на раннем этапе <...> работа по выявлению основной причины вспышки продолжается», — сказал он.

Три британских производителя Greencore Group, THIS! и Samworth Brothers Manton Wood в последние дни отозвали свыше 60 видов своей продукции из магазинов, передает «Би-би-си». Среди них — сэндвичи, салаты и роллы в заводской упаковке, все они содержат листья салата. Некоторые товары отозвали в качестве «меры предосторожности», кишечную палочку в продукции не нашли, отмечало FSA.

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Теги
госпитализация кишечная палочка Великобритания массовое отравление

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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