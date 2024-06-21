«Яндекс Go» запустил аренду электровелосипедов в Москве

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Электровелосипеды 2023 и 2024 года выпуска теперь можно арендовать в сервисе «Яндекс Go», они доступны для жителей Москвы в приложении в разделе «Самокаты», говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

«Городской прокат теперь еще удобнее — 6 тыс. электровелосипедов «Велобайк» стали доступны в «Яндекс Go», — цитирует компания заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Руководитель сервиса «Самокаты Яндекс Go» Леонид Ясиновский рассказал, что возможность аренды электровелосипедов «Велобайк» появилась из-за растущего «интереса населения к средствам индивидуальной мобильности».

По словам Ясиновского, велосипеды — привычный для жителей большого города транспорт, который «лучше всего подходит для поездок средней длительности на 3–5 км».

Кататься на электровелосипедах можно почти во всех районах Москвы, в том числе за пределами МКАД. Но арендовать их в приложении «Яндекс Go» можно только с 18 лет.

Стоимость поездки составит от 55 руб. за бронь, а тариф — от 7,5 руб. за минуту. Базовая страховка уже включена в стоимость.

В 2024 году сезон проката велосипедов и электросамокатов открыли 26 марта. Москвичам стали доступны около 60 тыс. электросамокатов и 11 тыс. механических и электрических велосипедов.