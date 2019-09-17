На одном из крупнейших НПЗ Италии произошел взрыв

На севере Италии на заводе нефтегазовой компании Eni произошел взрыв, передает газета La Stampa. По информации издания, на НПЗ взорвался газогенератор.

Взрыв в коммуне Саннадзаро-де-Бургонди произошел около 6:30 (5:30 мск). После этого из здания завода пошел дым, однако пожара не было, сообщили в компании Eni. С задымлением удалось справиться за десять минут, в результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас один из крупнейших заводов страны работает в штатном режиме, на месте проводится оценка ущерба, принесенного взрывом.

Ранее на заводе Eni в Саннадзаро-де-Бургонди уже происходили аварии. В конце 2016 года там случился взрыв, в феврале 2017 года — пожар, передает La Republica. Пострадавших в результате происшествий также не было.

14 сентября на объектах компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошли взрывы. При атаке были использованы дроны. Ответственность за происшествие взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах». После нападения в стране была вполовину сокращена добыча нефти, в результате чего цены на сырье подскочили.