В Новосибирске арестовали бывшего сотрудника центра «Вектор»

Артем Кобзев (Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области)

Новосибирский районный суд арестовал экс-сотрудника государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Роспотребнадзора Артема Кобзева по делу о мошенничестве и получении взятки, сообщила пресс-служба суда во «ВКонтакте».

Суд арестовал обвиняемого до 17 августа, однако постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Кобзева задержали 20 июня. Дело против него возбудили по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере). По первому обвинению ему может грозить до 15 лет лишения свободы, а по второму — до десяти лет.

Следствие полагает, что Кобзев, уволенный в 2024 году с должности начальника участка по эксплуатации мусоросжигательной печи, организовал мошенническую схему, связанную с перезаключением контрактов по заниженной стоимости с коммерческими компаниями. Контракты касались оказания услуг этим фирмам по сбору и транспортировке медицинских отходов III–IV класса опасности.

Отходы по условиям сделок должны были обезвреживаться в центре «Вектор». Обязательства по их сбору возлагали на ИП, оформленные на родственников Кобзева. Однако на деле работы фактически выполняли сотрудники центра «Вектор», тогда как оплата перечислялась на счета Кобзева и его родных через фиктивные ИП.

Схема действовала в 2013–2024 годах. За это время «Вектору» был нанесен ущерб в размере свыше 6 млн руб., считает следствие.

Также Кобзева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере за содействие неконкурентным закупкам упаковки для медицинских отходов по завышенным ценам.

Также по делу арестовали жену Кобзева Елену. Ей вменяют те же статьи, что и мужу. Как и Кобзев, она работала в центре «Вектор». Следствие подозревает ее в посредничестве при передаче взятки и содействии Кобзеву (на нее было оформлено одно из фиктивных ИП). Ее отправили под арест до 17 августа.

