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Военная операция на Украине ,  
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В Москве гражданке Украины дали 12 лет за шары с запрещенным флагом

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве гражданку Украины Кристину Любашенко приговорили к 12 годам колонии за то, что она привязала к воздушным шарам и запустила в небо флаг запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Москве в телеграм-канале.

«Собранные <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданке Украины Кристине Любашенко.<...> Приговором суда девушке назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в марте 2022 года в городе Женева женщина добровольно вступила в террористическую организацию «Легион «Свобода России». Запуск флага в Москве она осуществила с 5 по 8 мая 2023 года.

В тот же период времени Любашенко поставила аудиоколонки в оконных проемах квартиры и гостиничного номера в Москве. Как отметила пресс-служба, она распространяла через них ложную информацию о действиях ВС России на территории Украины.

Любашенко признали виновной в совершении преступлений по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса — участие в деятельности в террористической организации. Также по п.п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.

Мужчина получил девять лет за попытку вступить в «Легион «Свобода России»
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Фото:Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

В апреле 2024 года за попытку вступить в «Легион «Свобода России» и уехать на Украину 26-летнего жителя Бурятии приговорили к 10 годам лишения свободы и оштрафовали на 500 тыс. руб.

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Теги
террористическая организация уголовное дело Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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