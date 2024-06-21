В Москве гражданке Украины дали 12 лет за шары с запрещенным флагом

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве гражданку Украины Кристину Любашенко приговорили к 12 годам колонии за то, что она привязала к воздушным шарам и запустила в небо флаг запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Москве в телеграм-канале.

«Собранные <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданке Украины Кристине Любашенко.<...> Приговором суда девушке назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в марте 2022 года в городе Женева женщина добровольно вступила в террористическую организацию «Легион «Свобода России». Запуск флага в Москве она осуществила с 5 по 8 мая 2023 года.

В тот же период времени Любашенко поставила аудиоколонки в оконных проемах квартиры и гостиничного номера в Москве. Как отметила пресс-служба, она распространяла через них ложную информацию о действиях ВС России на территории Украины.

Любашенко признали виновной в совершении преступлений по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса — участие в деятельности в террористической организации. Также по п.п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.