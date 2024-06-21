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Военная операция на Украине ,  
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Белоусов и Шадаев договорились о цифровом подтверждении льгот для военных

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Министр обороны России Андрей Белоусов и глава Минцифры Максут Шадаев договорились, что участники военной операции на Украине смогут получать цифровое подтверждение льгот уже в третьем квартале 2024 года, сообщила пресс-служба Минобороны.

Министры обсудили в военном ведомстве реализацию модели бездокументационного подтверждения льгот всем участникам военной операции. Белоусов отметил, что процесс объективно должен быть упрощен для граждан и автоматизирован.

Шадаев и Белоусов утвердили целевую модель и этапность получения документов в цифровом формате, в том числе онлайн через портал государственных услуг или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

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«К настоящему времени разработана «дорожная карта» перехода документооборота в цифровой вид и утверждена министром обороны России», — говорится в сообщении.

По сообщению Минобороны, для решения задач цифровизации по приказу Белоусова создана постоянно действующая межведомственная рабочая группа, включающая в том числе представителей Минцифры и Минэкономразвития.

В мае 2024 года на слушаниях в Совете Федерации Белоусов, которого президент России Владимир Путин только предложил назначить новым министром обороны, заявил о необходимости убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот, а также решить вопросы медицинского обслуживания в гражданских поликлиниках.

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Теги
Персоны
Андрей Белоусов Минобороны Минцифры льготы автоматизация
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
Максут Шадаев фото

Максут Шадаев

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России
11 ноября 1979 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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