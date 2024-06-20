 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

«Только попробуйте не сдать в сроки». Белоусов проверил жилье морпехов

Белоусов пригрозил уголовной ответственностью за срыв сроков сдачи объектов

«Только попробуйте не сдать в сроки». Белоусов проверил жилье морпехов
Video

Министр обороны Андрей Белоусов посетил в Приморье военный городок 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и поручил обеспечить жесткий контроль за соблюдением сроков строительства и реконструкции объектов, в том числе казарм, тренировочного комплекса, пунктов технического обслуживания и ремонта.

Срыв сроков сдачи объектов недопустим, заявил Белоусов, обратив внимание на то, что это является личной ответственностью руководителя организации военно-строительного комплекса.

«Только попробуйте не сдать в сроки. Только попробуйте. Это будет ваша уголовная ответственность», — сказал министр, обращаясь к нему.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Андрей Белоусов Приморье Тихоокеанский флот морпехи Минобороны
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Минобороны назвало сферы полномочий новых заместителей Белоусова
Политика
Как изменилось руководство Минобороны за последние 2 месяца. Инфографика
Политика
Эксперт объяснила, почему Белоусова и Лаврова выпроводили из зала в КНДР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,09 (-4,21) Инвестиции, 19 июн, 17:39 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 82,63 (-4,41) Инвестиции, 19 июн, 17:39
Буффон оценил значение перехода в ПСЖ для Сафонова Спорт, 13:16
«Ъ» узнал об идее продавать невыбранный законтрактованный газ на бирже Экономика, 13:12
Собираем временную команду под проект: опасные схемы оформления Pro, 13:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:09
Сербия пригрозила сняться с Евро, потребовав наказать Хорватию и Албанию Спорт, 13:07
Автобус задавил женщину в Домодедово на остановке. Видео Общество, 13:00
Власти Польши рассказали, как страна заработает на восстановлении Украины Политика, 12:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ракова анонсировала старт приемной кампании в колледжах Москвы Город, 12:57
Пожар на нефтяных резервуарах в Азове не удается потушить третьи сутки Общество, 12:55
Истории таксистов, спасших жизнь пассажирам РБК и Яндекс Go, 12:51
ПСБ нарастил сеть в Донбассе почти до 400 отделений и 2 тыс. банкоматов Пресс-релиз, 12:49
Как инвестировать в доллар на Мосбирже в отсутствие самого доллара Pro, 12:45
Бизнес по погоде: как прогнозы помогают компаниям работать эффективнее Тренды, 12:41
Отстраненный от Игр российский борец появился на обложке сайта Олимпиады Спорт, 12:41