«Только попробуйте не сдать в сроки». Белоусов проверил жилье морпехов
Министр обороны Андрей Белоусов посетил в Приморье военный городок 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и поручил обеспечить жесткий контроль за соблюдением сроков строительства и реконструкции объектов, в том числе казарм, тренировочного комплекса, пунктов технического обслуживания и ремонта.
Срыв сроков сдачи объектов недопустим, заявил Белоусов, обратив внимание на то, что это является личной ответственностью руководителя организации военно-строительного комплекса.
«Только попробуйте не сдать в сроки. Только попробуйте. Это будет ваша уголовная ответственность», — сказал министр, обращаясь к нему.
Упал — поднялся.
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