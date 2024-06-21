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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО завершили отражение атаки дронов на Севастополь

Развожаев: силы ПВО завершили отражение атаки дронов на Севастополь
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Российские средства ПВО отбили атаку дронов на Севастополь, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Отражение атаки БПЛА завершено», — написал он.

Губернатор предупредил жителей города, чтобы не поднимали осколков сбитых беспилотников, поскольку те представляют опасность.

Севастополь подвергся атаке дронов утром 21 июня. Военные сбили четыре дрона, писал Развожаев. В районе Монастырского шоссе при падении осколков от сбитых целей загорелась трава. Объекты инфраструктуры повреждений не получили. Пострадавших также не было.

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Фото:Андрей Бок / ТАСС

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции на Украине. В течение ночи им подвергались Брянская область и Краснодарский край. В последнем в результате атаки пострадали два человека, один погиб. На Ильском НПЗ в Новороссийске возник пожар, его оперативно потушили. Также повреждения получила котельная в Краснодаре.

Той же ночью о работе средств ПВО сообщала администрация Мелитополя. По данным властей, были сбиты четыре ракеты. В Херсонской области объявляли ракетную опасность: там ПВО сбила дальнобойную ракету ATACMS и пять беспилотников.

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Теги
Персоны
Севастополь Михаил Развожаев Крым ПВО беспилотники
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года

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