Силы ПВО завершили отражение атаки дронов на Севастополь

Фото: Global Look Press

Российские средства ПВО отбили атаку дронов на Севастополь, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Отражение атаки БПЛА завершено», — написал он.

Губернатор предупредил жителей города, чтобы не поднимали осколков сбитых беспилотников, поскольку те представляют опасность.

Севастополь подвергся атаке дронов утром 21 июня. Военные сбили четыре дрона, писал Развожаев. В районе Монастырского шоссе при падении осколков от сбитых целей загорелась трава. Объекты инфраструктуры повреждений не получили. Пострадавших также не было.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции на Украине. В течение ночи им подвергались Брянская область и Краснодарский край. В последнем в результате атаки пострадали два человека, один погиб. На Ильском НПЗ в Новороссийске возник пожар, его оперативно потушили. Также повреждения получила котельная в Краснодаре.

Той же ночью о работе средств ПВО сообщала администрация Мелитополя. По данным властей, были сбиты четыре ракеты. В Херсонской области объявляли ракетную опасность: там ПВО сбила дальнобойную ракету ATACMS и пять беспилотников.