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Военная операция на Украине ,  
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Власти Кубани сообщили о пожаре и повреждениях на Ильском НПЗ

Оперштаб: дрон упал на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае
Сюжет
Военная операция на Украине
Пожар произошел на площади 50 кв. м, его уже потушили. Всего за ночь жители Кубани слышали по крайней мере 40 взрывов
Фото: Работа на территории Ильского НПЗ (Игорь Онучин / ТАСС)
Фото: Работа на территории Ильского НПЗ (Игорь Онучин / ТАСС)

Объекты гражданской инфраструктуры Краснодарского края подверглись атаке беспилотников в ночь на 21 июня, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

«В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом «Южный». В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания», — уточнил Кондратьев.

Он уточнил, что есть пострадавшие среди работников этих объектов, им оказывают медицинскую помощь. Кондратьев отметил, что он уже дал главе Краснодара Евгению Наумову и главе Северского района Андрею Дорошевскому поручение держать ситуацию на постоянном контроле и оказать максимальную поддержку семьям пострадавших.

В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что беспилотник упал на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения, возник пожар на площади 50 кв. м, его уже потушили. Пострадали два человека.

Ильский НПЗ находится в Северском районе, поселке Ильский в Новороссийске.

Четыре человека пострадали после массированной атаки дронов на Кубань
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Ранее в оперштабе сообщили о четырех пострадавших в результате падения обломков дронов в Краснодарском крае. Телеграм-канал SHOT сообщил со ссылкой на очевидцев, что в результате падения обломков в районе автовокзала повреждения получили несколько автобусов.

В 2:38 мск штаб сообщил о массированной атаке беспилотников на Темрюкский, Ейский и Северский районы Краснодарского края. По информации SHOT, звуки взрывов в регионе были слышны как минимум с 1:40 ночи. Всего за ночь местные жители насчитали порядка 40 взрывов, уточнил Mash.

После начала военной операции приграничные с Украиной регионы, в том числе и Краснодарский край, подвергаются атакам беспилотников. Россия осуждает удары по гражданской инфраструктуре.

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Теги
Мир Ландау
Краснодарский край Ильский НПЗ Вениамин Кондратьев беспилотники Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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