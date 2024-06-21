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Политика ,  
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СК установил личности 131 боевика по делу об атаке на Ингушетию

СК: в атаке на Ингушетию в 2004 году задействовали 131 члена банды Басаева

Следователи установили личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, причастных к атаке на Ингушетию в 2004 году, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Следственного комитета.

21-22 июня 2004 года чеченские и ингушские боевики напали на Ингушетию в ходе Второй чеченской войны. Руководили рейдом Шамиль Басаев и Доку Умаров. По данным правительства Ингушетии, боевики убили 98 человек и ранили еще 104, в основном это сотрудники МВД и ФСБ. Атака на гарнизон назрановского пограничного отряда началась поздним вечером 21 июня. Среди погибших — исполняющий обязанности МВД Ингушетии Абубукар Костоев и его заместитель Зяудин Котиев. В ходе рейда боевики похитили большое количество оружия.

Следователям удалось воссоздать картину произошедшего, рассказали в пресс-службе. «Басаевым был сформирован состав участников нападения численностью до 300 человек из числа жителей Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, республики Ингушетия и других субъектов Российской Федерации, а также иностранных наемников», — отметили в СК.

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В рамках расследования дела следователи установили причастность 131 лица, из которых 68 уже осуждены за участие в банде, совершение теракта и посягательства на жизнь военнослужащих. Их приговорили к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. Еще 52 человека погибли, 11 объявили в розыск.

Банда Басаева действовала на территории Чечни и Дагестана в годы Второй Чеченской войны. В ее состав входило порядка 1,5 тыс. человек. Участники банды совершили несколько крупных терактов, в том числе теракт в Буденновске (1995), жертвами которого стали около 130 человек, и теракт в театральном центре на Дубровке в Москве (2002). Тогда погибли 130 заложников. В атаке участвовали 40 боевиков, все они погибли при штурме здания.

Басаева ликвидировали в 2006 году в Ингушетии.

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Теги
Следственный комитет Шамиль Басаев Ингушетия теракт

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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