Президент Таджикистана подписал закон о запрете ношения «чуждой одежды»
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон «О регулировании торжеств и церемоний», который предусматривает запрет на ношение одежды, «чуждой национальной культуре» страны, сообщает агентство «Азия-Плюс».
Несоблюдение закона повлечет за собой штраф. При этом, как отмечает агентство, какие виды одежды подпадают под определение «чуждых», до сих пор не указано.
По информации «Азия-Плюс», граждане жалуются на то, что власти останавливают на улицах женщин в хиджабах и требуют, чтобы они сняли головной убор или носили его как платок.
В 2018 году таджикское Министерство культуры выпустило «Инструкцию по рекомендованной одежде для девушек и женщин в Республике Таджикистан», которая содержала призыв не носить черный хиджаб, «слишком открытую европейскую одежду», мини-юбки, галоши и тапочки.
В марте 2024 года Рахмон заявил, что «подражание чуждой культуре в одежде, то есть ношение чужой одежды под названием сатр и хиджаб, — это актуальная проблема» для Таджикистана.
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