Народная артистка СССР, оперная певица Маргарита Войтес умерла в Эстонии

Маргарита Войтес, 1 сентября 1986 г. (Фото: ТАСС)

Оперная певица, народная артистка СССР Маргарита Войтес скончалась в Эстонии в возрасте 87 лет, сообщила телерадиокомпания ERR.

Войтес родилась в Москве в семье инженера, детство провела в Новосибирске, затем переехала в Эстонию, где училась в средней школе и получила высшее образование. Начав обучение профессии библиографа в университете Тарту, она не окончила его, но поступила затем в Таллинскую консерваторию.

Войтес, обладавшая лирико-колоратурным сопрано, выступала не только в Эстонии, но и в Румынии, Болгарии, Германии, Венгрии, Канаде, Финляндии, Италии, Швейцарии, Шри-Ланке, Японии. Кроме того, она была первой эстонской певицей, которую пригласили петь в Большом театре в Москве (1973) и дать сольный концерт в Центральном концертном зале «Россия».

В 1979 году ей было присвоено звание народной артистки СССР. Затем, в 1986 году, она была удостоена премии Георга Отса, а в 2008 году Войтес была избрана почетным членом Союза актеров Эстонии. В 2011 году ее наградили эстонским орденом Белой Звезды III степени.

Одной из ее самых известных ролей в Эстонии стала заглавная партия в опере Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Последними работами исполнительницы в стране стали заглавная партия в «Альцине» Георга Фридриха Генделя и Олимпия в опере Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». В 1990 году Маргарита Войтес прекратила работу в театре, но продолжила выступать в качестве сольной исполнительницы.