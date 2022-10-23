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Умерла оперная певица Галина Писаренко

Народная артистка РСФСР Галина Писаренко умерла в возрасте 88 лет
Ей было 88 лет. Прощание состоится в фойе Большого зала Московской консерватории 26 октября
Галина Писаренко
Галина Писаренко (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Российская оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко умерла на 89-м году жизни. Об этом сообщил Московский академический музыкальный театр (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко.

«Сегодня ушла из жизни Галина Алексеевна Писаренко — народная артистка РФ, звезда советской и российской оперной сцены, 30 лет блиставшая на подмостках МАМТ, и уникальный педагог <...> Это большая потеря для всех нас — почитателей ее таланта, учеников, друзей и близких», — говорится в сообщении.

Церемония прощания состоится в фойе Большого зала Московской консерватории им. П.И. Чайковского 26 октября.

Галина Писаренко родилась 24 января 1934 года в Ленинграде. Она окончила экономический факультет МГУ и институт Мориса Тореза, а позднее — Московскую консерваторию. В 1961 году она присоединилась к труппе Музыкального театра.

С 1961 по 1990 год Писаренко была ведущей солисткой Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Ее репертуар включал партии в опереттах и операх «Прекрасная Елена» Жака Оффенбаха, «Богема» Джакомо Пуччини, «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти, «Майская ночь» и «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова, «Мнимая садовница» и «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта, «Мавра» Игоря Стравинского.

В 1970-х годах Писаренко начала преподавательскую деятельность в Московской консерватории. Она получила статус профессора.

В 1982 году она получила звание народной артистки РСФСР. В 2007 году Писаренко была награждена орденом Почета.

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