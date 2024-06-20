Умер продюсер поздних комедий Рязанова Леонид Биц

Леонид Биц (Фото: unikino.ru)

Кинопродюсер Леонид Биц, который работал с режиссером Эльдаром Рязановым над его поздними фильмами, умер в возрасте 70 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Леонид Биц был одним из ведущих специалистов отечественного кинопроизводства», — отметили там и принесли соболезнования родным и близким продюсера.

Причину смерти и дату прощания в Союзе не уточнили.

Биц родился в 1954 году. В 30 лет он окончил экономический факультет Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК). С 1971 года работал в киностудии «Мосфильм» сначала помощником режиссера, затем ассистентом режиссера, вторым режиссером и продюсером, с 1998 года — возглавлял киностудию «Луч».

Леонид Биц спродюсировал такие комедийные фильмы Рязанова, как «Привет, дуралеи!» (1996), «Старые клячи» (2000), «Тихие омуты» (2000) и «Ключ от спальни» (2003). Он также работал в качестве продюсера над кинокартинами «Удар Лотоса» и «Удар Лотоса 2» (режиссера Александра Пороховщикова), «Превращение» (Валерия Фокина), «За белым облаком» (Сергея Тарасова).

В качестве режиссера-постановщика и продюсера Биц совместно с Фабио Бонци снял фильм «Золото» и совместно с Александром Зеленковым — «И я там был».

Эльдар Рязанов умер 30 ноября 2015 года.