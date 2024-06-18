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Общество ,  
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Умерла вдова Эльдара Рязанова

Эмма Абайдуллина
Эмма Абайдуллина (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Вдова режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина умерла на 84-м году жизни, сообщила РБК заместитель художественного руководителя киноконцертного клуба «Эльдар» Елена Гурко.

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Теги
Яна Баширова Яна Баширова
Эльдар Рязанов

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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