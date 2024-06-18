Умерла вдова Эльдара Рязанова
Вдова режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина умерла на 84-м году жизни, сообщила РБК заместитель художественного руководителя киноконцертного клуба «Эльдар» Елена Гурко.
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