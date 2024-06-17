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В Саудовской Аравии 14 паломников погибли во время хаджа

Фото: Mohamad Torokman / Reuters
Фото: Mohamad Torokman / Reuters

Не менее 14 паломников из Иордании погибли во время хаджа в Саудовской Аравии, еще 17 — числятся пропавшими без вести, сообщил МИД страны, передает Reuters.

По меньшей мере шестеро погибли из-за экстремальной жары. Ожидается, что к вечеру температура в Мекке достигнет плюс 47 градусов.

Ранее Минздрав Саудовской Аравии предупредил о резком повышении температуры. В ведомстве призвали паломников избегать обезвоживания и не находиться на открытом воздухе с 11:00 до 15:00 — в самые жаркие часы.

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Фото:Muhannad Fala'ah / Getty Images

Хадж — паломничество мусульман в Мекку — является одним из пяти столпов ислама. В 2023 году 1,8 млн паломников посетили Мекку для совершения хаджа.

Теги
Саудовская Аравия паломники хадж

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