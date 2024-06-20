В Татарстане число заболевших ботулизмом выросло до 18 человек

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Число жителей Татарстана, заболевших ботулизмом, увеличилось до 18, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«На утро 20 июня всего зарегистрировано 18 случаев ботулизма после употребления салата с фасолью производства ООО «Локалкитчен», — цитирует пресс-службу ТАСС.

По сообщению агентства, 17 человек из обратившихся к врачам находятся в больнице.

18 июня 2024 года в Казани зафиксировали 14 случаев заражения ботулизмом, восемь человек попали в реанимацию.

На следующий день в столице республики госпитализировали 15-го человека с подозрением на ботулизм. В тот же день в инфекционную больницу обратились еще три человека, двое госпитализированы, один отказался от госпитализации.

Пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Татарстану сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование дела взято на контроль в прокуратуре.