Советник Пушилина получил ранения в результате атаки беспилотника

В районе Еленовки украинский дрон сбросил боеприпас, в результате ранения получили советник главы ДНР Ян Гагин и его коллега. Им оказали помощь в районной больнице в Волновахе и отпустили

Ян Гагин (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин и его коллега получили осколочные ранения в результате сброса боеприпаса с дрона в районе поселка Еленовка (украинское название — Оленовка), передает ТАСС.

По словам Гагина, он с коллегой заехал под деревья, чтобы подкачать колесо, автомобиль засек украинский дрон. «Какое-то время он кружил над нами, затем атаковал сбросом. У товарища множественные осколочные ранения головы, лица, рук и бедра. У меня — осколочное лица и плеча, ссадины», — сказал советник главы ДНР.

Сигнал беспилотника удалось погасить с помощью радиоэлектронного ружья, добавил Гагин. Он и его коллега получили медицинскую помощь в районной больнице в Волновахе, сейчас он находится дома.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы ДНР Дениса Пушилина.

Ян Гагин родился 19 января 1976 года в городе Жуковском Московской области, имеет юридическое образование, работал в «Севастопольской телерадиокомпании».

Поселок Еленовка расположен примерно в 28 км от Донецка. По состоянию на 2019 год численность населения составляла 4,5 тыс. человек. ДНР вошла в состав России осенью 2022 года по результатам проведенного там референдума, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Накануне Пушилин сообщал об обстреле Горловки и Донецка. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали реактивную и ствольную артиллерию, в том числе кассетного типа. Погибли два мирных жителя, еще семь человек получили ранения, добавил он.