 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Советник Пушилина получил ранения в результате атаки беспилотника

Советник главы ДНР Ян Гагин получил ранения из-за атаки дрона в районе Еленовки
Сюжет
Военная операция на Украине
В районе Еленовки украинский дрон сбросил боеприпас, в результате ранения получили советник главы ДНР Ян Гагин и его коллега. Им оказали помощь в районной больнице в Волновахе и отпустили
Ян Гагин
Ян Гагин (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин и его коллега получили осколочные ранения в результате сброса боеприпаса с дрона в районе поселка Еленовка (украинское название — Оленовка), передает ТАСС.

По словам Гагина, он с коллегой заехал под деревья, чтобы подкачать колесо, автомобиль засек украинский дрон. «Какое-то время он кружил над нами, затем атаковал сбросом. У товарища множественные осколочные ранения головы, лица, рук и бедра. У меня — осколочное лица и плеча, ссадины», — сказал советник главы ДНР.

Фотокорреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ в ДНР
Политика
Никита Цицаги
Сигнал беспилотника удалось погасить с помощью радиоэлектронного ружья, добавил Гагин. Он и его коллега получили медицинскую помощь в районной больнице в Волновахе, сейчас он находится дома.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы ДНР Дениса Пушилина.

Ян Гагин родился 19 января 1976 года в городе Жуковском Московской области, имеет юридическое образование, работал в «Севастопольской телерадиокомпании».

Поселок Еленовка расположен примерно в 28 км от Донецка. По состоянию на 2019 год численность населения составляла 4,5 тыс. человек. ДНР вошла в состав России осенью 2022 года по результатам проведенного там референдума, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Накануне Пушилин сообщал об обстреле Горловки и Донецка. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали реактивную и ствольную артиллерию, в том числе кассетного типа. Погибли два мирных жителя, еще семь человек получили ранения, добавил он.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Яна Баширова
Россия Украина ДНР дрон ранения

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Фотокорреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ в ДНР
Политика
Кадры «безумной дуэли» БТР и десанта России с украинским Bradley в ДНР
Политика
В ДНР обнаружили схрон оружия, заготовленный в 2014 году
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,09 (-4,21) Инвестиции, 19 июн, 17:39 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 82,63 (-4,41) Инвестиции, 19 июн, 17:39
Число умерших во время хаджа паломников из России увеличилось до пяти Общество, 11:44
Бывшего совладельца «Трансфин-М» Тайчера попросили отправить под стражу Общество, 11:41
АвтоВАЗ возобновил продажи не производившейся два года Lada Largus Авто, 11:35
Ликсутов сообщил об активации онлайн-пополнения «Тройки» на турникетах Город, 11:31
Бегуну из США разрешили выступать после сдачи положительного допинг-теста Спорт, 11:29
Ректор РГГУ Безбородов решил уйти в отставку Общество, 11:29
Песков рассказал о судьбе подаренных Путину в Северной Корее собак Политика, 11:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:18
Путин заявил о росте на треть доли нацвалют в расчетах с Вьетнамом Политика, 11:17
Сможет ли полет в космос исправить положение Boeing Pro, 11:17
7 простых шагов для получения машины в лизинг РБК и ВТБ Лизинг, 11:04
Роналду удивил экспертов Академии РФС отсутствием эгоизма в игре Спорт, 10:59
Haval начал продажи обновленного H6. Названы цены Авто, 10:59
В Ханое завершились переговоры между Путиным и То Ламом Политика, 10:57